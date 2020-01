Aktivitäten für Kinder und Jugendliche

Der freie Jugendtreff der Stadt Ochsenhausen findet jeden Mittwoch im Ochsenhauser Jugendhaus „s‘8er“ für Kinder von Klasse 5 bis 8 statt. Der Treff beginnt um 17 Uhr und endet um 19.30 Uhr. Am 5. Februar heißt das Motto: „Wir probieren verschiedene Suppen aus“. Am 12. Februar geht es weiter mit einem Spieleabend und der Überreichung einer vom Gymnasium gestalteten Tür des Jugendhauses. Am 19. Februar ist das Motto „Fasching!“ Die Kinder dürfen verkleidet kommen und sich im Treff schminken. Am 26. Februar sind Ferien und der Jugendtreff bleibt geschlossen. Am 4. März wird ein neues Spiel von Amigo gespielt. Es heißt „Biber Gang“. Der Jugendtreff wird von der Jugendsozialarbeiterin der Stadt Ochsenhausen, die eine Mitarbeiterin von „Lernen fördern“ ist, und Helfern des Bürgervereins OX-21 organisiert. Das Programm wird für einen Monat im Voraus mit den Kindern zusammen überlegt.

