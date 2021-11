Aktionäre halten Öchsle-Strecke instand

Nach einem Jahr Corona bedingter Absage ist die Strecke der Öchsle-Schmalspurbahn zwischen Warthausen und Ochsenhausen wie in der Vergangenheit auch gesäubert und von Unrat befreit worden. Am vergangenen Samstag beteiligten sich knapp 40 Aktionäre der Öchsle Bahn AG und Vereinsmitglieder des Öchsle Schmalspurbahn-Vereins am zweiten Aktionärstag in diesem Jahr.

Von Seiten der Öchsle Bahn AG waren auch die Vorstandsmitgliedern Peter Hirsch und Peter Maucher jeweils an einem Tag tatkräftig mit dabei. Hauptsächlich wurde entlang der gesamten Strecke kräftig störender Pflanzenbewuchs ausgeschnitten.

Im vergangenen Jahr mussten die sonst immer regelmäßig stattfindenden Arbeitseinsätze wegen Corona ausfallen. Heuer waren diese Einsätze unter Einhaltung der aktuell geltenden Vorgaben wieder möglich. Die Aktionärstage sind ein wichtiger Bestandteil zur Instandhaltung der Öchsle-Strecke. Die Arbeiten würden sonst hohe Kosten für die Öchsle Bahn AG verursachen, die man stattdessen wieder in die Bahn investieren kann. Die Mitglieder des Öchsle Schmalspurbahn-Vereins kümmern sich zudem ganzjährig um den Erhalt der Öchsle Strecke.