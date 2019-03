Aktion „Hoffnung für Kasachstan“ hilft notleidenden Menschen

Mit der Aktion „Hoffnung für Kasachstan“ werden bedürftige Menschen in Ost- und Südosteuropa mit gespendeten Gütern aus der Region unterstützt. Um diese Hilfstransporte finanzieren zu können, wird ein erheblicher Teil des Erlöses des Flohmarktes in Ochsenhausen verwendet. So mancher Kunde zeigt sich laut den Verantwortlichen erstaunt darüber, was mit dem Erlös der zahlreichen gespendeten Waren geschieht, die von vielen ehrenamtlichen Helfern betreut werden. In diesem Monat ging eine Hilfslieferung nach Polen.

Der erste große Transport in diesem Jahr begann in diesem Monat zunächst im Kreis Göppingen. In Göppingen und Geislingen wurde ein großer Sattelschlepper mit ausgemusterten Stühlen der dortigen Kliniken beladen. Danach steuerte der polnische Lastwagen Ochsenhausen an, wo die Ladung mit gebrauchten Textilien und Kinderwagen ergänzt wurde. Zielort war das ostpolnische Lublin, die dortige „Caritas“ verteilt diese Güter an wohltätige Institutionen und an bedürftige Menschen.

Ein weiteres Beispiel für ein Projekt von „Hoffnung für Kasachstan“ ist die Unterstützung einer notleidenden Familie in der ostrumänischen Region Moldau. Durch eine Kontaktperson vor Ort in der Stadt Iasi erhielt eine fünfköpfige Familie Hilfe. Ein alleinerziehender Vater, dessen Frau verstorben ist, hatte seine Behausung durch einen Unglücksfall verloren. Dem Familienvater wurde mit einer Geldspende aus Ochsenhausen ermöglicht, das erforderliche Material für ein massives Zwei-Raum-Häuschen zu beschaffen. Das kleine Gebäude konnte dadurch in Eigenleistung mit örtlicher Unterstützung im vergangenen Herbst errichtet werden. Die Familie durfte somit das Weihnachtsfest in ihren bescheidenen vier Wänden feiern.

Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter aus Ochsenhausen war im vergangenen Jahr anlässlich einer privaten Reise und einer Besuchsaktion vor Ort, dabei konnte er sich von der Wirksamkeit der Hilfsmaßnahme überzeugen, teilen die Verantwortlichen der Aktion „Hoffnung für Kasachstan“ mit. Eventuell sollen weitere bedürftige Familien in dieser rumänischen Region unterstützt werden.

Die Aktion „Christkind auf Reisen“ werde ebenfalls durch die Erlöse aus dem Flohmarkt unterstützt. Der letzte Transport des vergangenen Jahres mit dem Ziel der nordkasachischen Stadt Pavlodar sei gut angekommen und habe dort vielen Beschenkten eine große Weihnachtsfreude bereitet.