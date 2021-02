Akademie verabschiedet Mitarbeiter in den Ruhestand

Die Landesakademie in Ochsenhausen hat zwei ihrer langjährigen Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet. Wie es in einer Mitteilung der Akademie heißt, verabschiedete Direktor Klaus K. Weigele am 1. Februar Küchenleiter Peter Zwerger und Hausmeister Georg Kammerlander in den Ruhestand. Mit Peter Zwerger verlasse ein Mitarbeiter die Landesakademie, der bereits seit Betriebsbeginn im Juli 1989 in der Küche tätig war und für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt habe, so die Mitteilung. „Als Urgestein haben Sie über Jahrzehnte hinweg unsere Gäste meisterhaft bekocht und maßgeblich neben unserer fachlichen Entwicklung wesentlich zum Erfolg unserer Akademie beigetragen“, sagte Weigele bei der Verabschiedung. Georg Kammerlander war seit 1998 an der Landesakademie tätig und zählt ebenso zu den langjährigen Mitarbeitern, die die Landesakademie zu dem heute landesweit bedeutenden Kompetenzzentrum Musik weiterentwickelt haben.