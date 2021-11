Eine Spielortänderung gibt es mit Blick auf die am Sonntag anstehenden Heimpartien der SGM Erlenmoos/Ochsenhausen. Die Spiele finden laut einer SGM-Mitteilung nun wie folgt statt: SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II - Inter Laupheim (Anstoß: 11 Uhr in Ochsenhausen), SGM Erlenmoos/Ochsenhausen Res. – SV Kirchdorf Res. (12.45 Uhr in Erlenmoos) und SGM Erlenmoos/Ochsenhausen – SV Kirchdorf (14.30 Uhr in Erlenmoos).