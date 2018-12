Adventlicher Lobpreis mit „Taktvoll“

Der Frauenchor „Taktvoll“ aus Mittelbuch lädt mit dem neuen Dirigenten Eckart Spägele am Sonntag, 9. Dezember, in die Pfarrkirche Sankt Josef nach Mittelbuch und am Sonntag, 16. Dezember, in die Klosterkirche nach Reute bei Bad Waldsee jeweils um 15 Uhr zum Konzert ein.

Die verschiedenen Chorsätze in mehreren Sprachen wechseln sich ab mit Impulsen und Geschichten, die ebenfalls von den Sängerinnen vorgetragen werden. Der Chor will besinnliche auf die Advents- und Weihnachtszeit einstimmen. Zum Abschluss gibt es noch ein gemeinsames Lied mit allen Gästen. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, um Spenden wird gebeten. In Mittelbuch wird im Anschluss an das Konzert noch Glühwein ausgeschenkt sowie Gebäck und Eierlikör verkauft.

Am Samstag, 8. Dezember, öffnet das Museumsdorf in Kürnbach unter dem Motto „Oberschwäbische Dorfweihnacht“ seine Türen. Hier unterhält „Taktvoll“ um 14 Uhr die Gäste.