Adventliche Besinnung in der Basilika

Die Gruppe „Spurwechsel“ gestaltet am Donnerstag, 12. Dezember, um 18 Uhr eine adventliche Besinnung im Chorgestühl der Basilika in Ochsenhausen. Für die Andacht wurde das Thema „Sehnsucht macht Mut“ gewählt. Mit Texten, Gebeten und Lesungen möchten die Teilnehmer diesen Worten nachspüren. Was kann die Sehnsucht nach Gott und einem gelingenden Leben wecken? Braucht es dazu Mut? Dekan Sigmund F. J. Schänzle wird an der Adventsandacht mitwirken. Kirchenmusiker Thomas Fischer begleitet die bekannten Adventslieder an der Chororgel und umrahmt die Andacht mit besinnlicher Instrumentalmusik.