Von Deutsche Presse-Agentur

Nach dem Fund eines toten Neugeborenen in der Nähe von Stetten am kalten Markt sucht die Polizei weiterhin nach der unbekannten Mutter. Die Kriminalpolizei Sigmaringen nehme weiterhin Hinweise von Zeugen entgegen, teilte ein Sprecher am Mittwochmorgen mit.

Auch könne man noch keine Angaben zur konkreten Todesursache des am Montag in einem Waldstück gefundenen Babys machen. Die für Dienstag angesetzte Obduktion – zur Klärung der Todesursache, der Todeszeit und des Alters – wurde auf Mittwoch verschoben.