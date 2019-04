Abschlusskonzert des Landesjugendorchesters

Die Jugendlichen des Landesjugendorchesters Baden-Württemberg sind in Ochsenhausen am Freitag, 26. April, 19 Uhr, im Bräuhaussaal der Landesakademie unter der Leitung von Joseph Bastian zu hören. Das Landesjugendorchester zählt zu vom Land Baden-Württemberg im Bereich Musik besonders geförderten Ensembles. Regelmäßig verbringt es Probenphasen an der Landesmusikakademie Ochsenhausen, wo auch dieses Jahr wieder musikalisch begabte Jugendliche ihre Kompetenz im Ensemble- und Orchesterspiel erweitern.

Als Hauptwerk erklingt laut Ankündigung die Sinfonie Nr. 2 D-Dur, op. 73 von Johannes Brahms, dessen „süße, frühlingshafte Klänge“ nicht nur in die Jahreszeit, sondern auch zu dem Jugendorchester gut passen. Den Auftakt des Abends bildet jedoch Beethovens Ouvertüre Nr. 3 zu Leonore op.72a. Beethovens einzige Oper Fidelio hat gleich vier verschiedene Ouvertüren, die als Leonoren-Ouvertüren bekannt sind. Nr. 3 schaffte den Sprung von der Bühne in den Konzertsaal.

Als Solistin beweist Céline Moinet ihr Talent im Konzert für Oboe und kleines Orchester (1952) von Bernd Alois Zimmermann. Vor ihrer Karriere als Solistin war sie Mitglied im Gustav Mahler Jugendorchester. Der Eintritt ist frei. Plätze sollten unter www.landesakademie-ochsenhausen.de oder Telefon 07352/911025 reserviert werden.