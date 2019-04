Abschlusskonzert des Akkordeon-Landesjugendorchesters

Unter der Leitung von Stefan Hippe tritt das Akkordeon-Landesjugendorchesters am Samstag, 27. April, um 11 Uhr im Bräuhaussaal der Landesakademie in Ochsenhausen auf. Das Akkordeon-Landesjugendorchester Baden-Württemberg ist das Akkordeon-Auswahlorchester des Landes. Es steht in der Trägerschaft des Landesmusikrats und vereint nach Angaben der Landesakademie die besten jugendlichen Akkordeonisten des Landes. Viele seiner Mitglieder sind Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe.

In diesem Jahr erarbeitete das Orchester unter der Leitung seines Dirigenten ein ambitioniertes Konzertprogramm, in dessen Mittelpunkt zahlreiche Bearbeitungen bekannter Werke für Akkordeonorchester durch Stefan Hippe, Matthias Matzke und Thomas Bauer stehen.

Weitere zeitgenössische Originaltitel runden das Konzert ab, das in diesem Jahr zusammen mit weiteren Akkordeonisten des Hohner Konservatoriums mit mehr als 40 Instrumentalisten klangstärker als je zuvor auftritt.