Abschlussfeier mit Friedenssymbol

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen einer kleinen Abschlussfeier setzte die Schulgemeinschaft am Gymnasium Ochsenhausen ein besonderes Zeichen. Schülerinnen und Schüler trugen Texte vor und sangen Lieder zum Thema Toleranz und Frieden. Ukrainische Jugendliche der Vorbereitungsklassen brachten sich ebenfalls ein. Mit einem Lied in ihrer Sprache machten sie auf ihre besondere Situation aufmerksam. Höhepunkt der Veranstaltung war eine symbolische Geste, die für den Frieden schlechthin steht. Schulleiterin Elke Ray und einige Schüler des GO ließen weiße Brieftauben in den Himmel steigen. Ein Reisesegen schloss das Schuljahr ab.