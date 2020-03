Abschiedsgottesdienst für Pfarrer John ist abgesagt

Der Abschiedsgottesdienst für Pfarrer John Mundolickal wird am Sonntag nicht stattfinden. Das teilt der Gemeinsame Ausschuss der Seelsorgeeinheit St. Benedikt Ochsenhausen und Dekan Sigmund F. J. Schänzle in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Grund für die Absage ist die Ausbreitung des Coronavirus. „Schweren Herzens hat der Gemeinsame Ausschuss die Entscheidung getroffen, den großen Festgottesdienst zur Verabschiedung von Pfarrer John Mundolickal am Sonntag abzusagen. Der Gemeinsame Ausschuss bedauert diese Entscheidung zutiefst, da wir alle im Bewusstsein dessen sind, dass es keinen Alternativtermin für die Verabschiedung geben wird“, heißt es in der Mitteilung.