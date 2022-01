Abschied von Josef Laubheimer

Josef Laubheimer ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Er hat sich zeitlebens für das Ortsleben von Reinstetten engagiert, sei es in seinem Berufsstand, der Landwirtschaft, im Vereinsleben oder im kommunalen Bereich. Josef Laubheimer wurde 1933 geboren, wuchs auf einem großen Bauernhof in Reinstetten auf und erlebte als junger Mann den Zweiten Weltkrieg.

In den 1960er Jahren hat er das Dorfleben mit aufgebaut. Durch seine Heirat 1963 mit Elsa Strahl vom Annahof übernahm er den elterlichen Bauernhof, ließ sich in Wernau zum Landwirtschaftsmeister ausbilden und modernisierte laufend seinen Betrieb. Für seine vorbildliche Bewirtschaftung und Ausbildung von Lehrlingen wurde Laubheimer vom damaligen baden-württembergischen Landwirtschaftsminister Gerhard Weiser 1976 mit der Ehrenurkunde ausgezeichnet.

Seine erste große Aufgabe übernahm Josef Laubheimer bei der Flurbereinigung ab dem Jahr 1965, wo er 20 Jahre lang, bis zum Ende des Verfahrens, die Kommission leitete. Zwei Jahre danach führte er als stellvertretender Kommandant die Freiwillige Feuerwehr im Ort an, was er 12 Jahre innehatte.

In der Freizeit zeigte er sein Talent als Sänger beim Liederkranz Reinstetten. Als der Verein 1967 gegründet wurde, stellte er sich 18 Jahre lang als zweiter Vorsitzender zur Verfügung. Ein weiteres Talent als treffsicherer Schütze führte ihn zum Schützenverein Reinstetten, dem er 1973 beitrat und dort ebenfalls den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden übernahm.

Auch im kommunalen Bereich engagierte sich Josef Laubheimer, 1971 wurde er zum Gemeinderat gewählt, nach der Eingemeindung mit Ochsenhausen war er bis 1975 Mitglied im Ortschaftsrat. Als erfolgreichen Braunviehzüchter und Milchbauer wurde er 1979 in den Aufsichtsrat der Milchwerke Schwaben berufen, dem er 17 Jahre lang angehörte. Sein Sohn Josef junior, der inzwischen auch den Landwirtschaftsmeister gemacht hat, trat bis heute in die Fußstapfen seines Vaters beim Milchwerk Schwaben.

Josef Laubheimer Senior übte seine christlichen Glauben auch in der Kirchengemeinde aus. In jungen Jahren trug er beim sakralen Umgang in der Pfarrkirche St. Urban die Gebetsstangen, ein Relikt aus der Rosenkranzbruderschaft und später den Himmel – eine Baldachin unter dem der Priester mit der Monstranz mitgeht. Bei der Kirchenrenovation Anfang der 1980er Jahre hat er mit anderen Bauern die Bodenarbeiten in der Kirche mit Traktor und Wagen übernommen.

Wie sein Sohn Josef berichtet, beherrschte der Senior die landwirtschaftlichen Maschinen bis ins hohe Alter. So fuhr er noch mit über 80 Jahren den neuen Traktor, der zum großen Teil computergesteuert ist. Er zeigt sich immer fortschrittlich und weltoffen, wenn es auf dem Hof etwas zu modernisieren gab. Im Jahr 1998 erlebte er die Aussiedlung des gesamten Betriebs mit Wohnhaus 500 Meter östlich von Reinstetten zum Berghof und die Weiterentwicklung zu einer modernen Milchviehhaltung.

Noch im Jahr 2021 konnte er sich freuen, dass die Zukunft des Betriebs gesichert ist, denn sein Enkel Florian Laubheimer qualifizierte sich auch zum landwirtschaftlichen Meister.