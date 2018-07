Abbiegeverbot missachtet, Unfall verursacht

Ein Auto und ein Motorrad sind am Donnerstag gegen 8.30 Uhr in Ochsenhausen an der Ecke Bahnhofstraße/Schloßstraße zusammengestoßen.

Der 63-jährige Opelfahrer war in der Bahnhofstraße unterwegs und bog nach links in die Schloßstraße ab – obwohl dies verboten ist. Solange der Kreisverkehr in der Stadtmitte gebaut wird, darf an dieser Stelle wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens nur rechts abgebogen werden.

Das Auto stieß mit dem Motorrad auf der Schloßstraße zusammen. Der Yamahafahrer stürzte. Der 69-Jährige und der Opelfahrer überstanden den Unfall ohne Verletzungen. Am Zweirad lief Öl aus.

Die Feuerwehr kam und reinigte die Fahrbahn. Der Opel war nach dem Unfall noch fahrbereit. Der Zweiradfahrer schob seine Yamaha selbstständig von der Unfallstelle.

Polizeipressesprecherin Claudia Kappeler erklärt auf SZ-Nachfrage, dass es an dieser Stelle trotz des derzeitigen Linksabbiegeverbots nicht vermehrt zu Unfällen komme. Es sei aber richtig, dass „hin und wieder“ Verkehrsteilnehmer trotz Verbots links abbiegen, „oft aus Unkenntnis“.

Die Polizei in Ochsenhausen beziehe diese Stelle in ihren täglichen Streifendienst mit ein, so Kappeler. Spezielle Kontrollen gebe es aber nicht.