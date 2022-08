87 Schülerinnen und Schüler erhalten ihren Schulabschluss

Unter dem Motto „Abschlussmeister 2022 – wir jagten dem Abschluss hinterher“ hat die Realschule Ochsenhausen (RSO) vor Kurzem ihre Absolventinnen und Absolventen verabschiedet. Bei der Abschlussfeier in der vollbesetzten Kapfhalle erhielten insgesamt 87 Schülerinnen und Schüler ihre Zeugnisse. Knapp die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler erhielten Preise und Belobigungen, teilt die Schulleitung in einem Schreiben mit. Gleich drei Mal konnte ein Abschlusszeugnis mit dem Traumschnitt von 1,0 vergeben werden. Den schönsten Satz des Abends sprach Levente Füri, Abschlussschüler und Preisträger des Fortschrittspreises: „Ich wünsche mir, dass noch viele Schüler das erleben können, was wir hier erlebt haben.“

Nach einem stimmungsvollen Gottesdienst in der Klosterkirche St. Georg, wurde die Feier in der Kapfhalle von Emilie Hopf und Philipp Dachroth moderiert. Musikalisch umrahmt von der Schulband der RSO Ochsenhausen verlief die Feier mit einem bunten Mix aus Reden und Beiträgen der jeweiligen Abschlussklassen. Schülersprecherin Elena Angele warf in ihrer Rede einen Blick zurück und auch nach vorne, bevor vom Moderatorenteam die Elternbeiratsvorsitzende auf die Bühne gebeten wurde.

Julia Bergmann beglückwünschte die Abschlussschüler zu ihrem Erfolg. Berufsbedingt kenne sie schließlich schon viele aus deren Kindergartenzeit und hoffte, dass sich die Wege vieler Schülerinnen und Schüler zukünftig immer wieder kreuzen werden, auch wenn jetzt die gemeinsame Schulzeit erst einmal vorbei sei. Mit einem großen Blumenstrauß und einer kleinen Dankesrede für vier Jahre vertrauensvolle Zusammenarbeit wurde die scheidende Elternbeiratsvorsitzende daraufhin von Schulleiter Frank Eckardt mit großem Applaus verabschiedet.

Auch der Ochsenhauser Bürgermeister Andreas Denzel blickte in seiner Rede auf eine für die Schüler sicher unvergessliche Zeit zurück, lobte die Leistungen des Abschlussjahrgangs 2022 und wünschte den Klassen eine tolle Zukunft mit guten Perspektiven in Ausbildung und Beruf. Zudem überreichte er Elena Angele für ihr herausragendes soziales Engagement den Preis der Stadt Ochsenhausen.

Den ersten Teil des Programms beendete Schulleiter Frank Eckardt mit einer einfühlsamen Rede. Er hob noch einmal die besonderen Herausforderungen hervor, waren doch diese Schülerinnen und Schüler dieses Jahrgangs besonders von den pandemiebedingten Schulschließungen in den vergangenen Jahren betroffen gewesen. Dennoch, so Eckardt weiter, gehöre dieser Jahrgang angesichts der erbrachten Leistungen keineswegs zu einer verlorenen Generation. „Entscheidend ist, dass ihr es alle geschafft habt! Ihr werdet zukünftig mitentscheiden können, wie unsere Zukunft aussieht!“

Nach eine Pause begann die Preis- und Zeugnisverleihung. Aus der Hand von Frank Eckardt erhielten den Preis der Ochsenhauser Schulen für besondere Leistungen im Fach Bildende Kunst Laurenz Koster, im Fach Sport Zekiye Ünlübay und Erdin Okic, sowie im Fach Musik Alysia Ebinger und Phillip Dachroth. Für besondere Lern- und Leistungsfortschritte erhielt Levente Füri den Fortschrittspreis.

Dann war der wichtigste Moment des Abends gekommen: Alle Schülerinnen und Schüler erhielten aus den Händen der Klassenlehrer und des Schulleiters Zeugnisse, Belobigungen und Preise. Dabei bedankten sich die Jugendlichen auch bei ihren Lehrern, die sie die vergangenen Jahre begleitet und auf die Abschlussprüfungen vorbereitet hatten.

Belobigungen für einen Gesamtnotendurschnitt von 1,8 bis 2,2 erhielten: Elia Abate, Anna-Lena Bentele, Sinan Bergmann, Simon Biechele, Erik Bloch, Noah Dilger, Meryem Dogan, Alysia Ebinger, Luis Grimbacher, David Hengge, Leonie Hopf, Laurenz Koster, Felix Maucher, Florina Merk, Jonatan Merk, Aron Müller, Selina Pfaff, Nico Rapp, Niklas Rapp, Florian Ries, Theresa Saalmüller, Jacinta Schlecht, Sena Simsek, Niklas Übelhör, Melisa Utz, Lisa Waldert

Preise für einen Gesamtnotendurchschnitt von 1,0 bis 1,8 erhielten: Elisabeth Bohn, Lena Lebetz, Emma Schell, Elena Angele, Kim Dangel, Antonia Högerle, Artina Neziri, Luis Reber, Maren Rehm, Heike Schmid, Lara Stöckler. Die Schulbesten des Abschlussjahrgangs 2022 mit einem Schnitt von 1,0: Elisabeth Bohn, Lena Lebetz, Emma Schell. Preis der Stadt Ochsenhausen für besonderes soziales Engagement: Elena Angele; Kunstpreis der Ochsenhauser Schulen: Laurenz Koster; Sportpreis der Ochsenhauser Schulen: Erdin Okic und Zekiye Ünlübay; Musikpreis der Ochsenhauser Schulen: Philipp Dachroth und Alysia Ebinger.

Alle Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler: Elia Abate, Elena Angele, Clemens Bader, Leoni Bauer, Anna-Lena Bentele, Sinan Bergmann, Simon Biechele, Erik Bloch, Elisabeth Bohn, Kornelius Bopp, Kerim Efe Boyaci, Philipp Dachroth, Loresa Dakaj, Julius Dammann, Kim Dangel, Reber Delen, Noah Dilger, Meryem Dogan, David Dreher, David-Leon Dreßler, Julian Dürrstein, Alysia Ebinger, Paul Ertl, Levente Füri, Jan Geier, Chiara Göppel, Luis Grimbacher, Michael Grimm, Jule Habrik, Tim Harscher, Alisha-Noelle Hartmann, David Hengge, Katja Henle, Antonia Högerle, Alina Hofsetz, Leonie Hopf, Sofia Horn, Ronja Kiebler, Tibor Kiss, Laurenz Koster, Hannes Krattenmacher, Tim Kuhn, Hannes Kusterer, Lena Lebetz, Tobias Locher, Felix Maucher, Alissa Melnic, Melissa Melnic, Florina Merk, Jonatan Merk, Timo Merk, Julia Miller, Aron Müller, Artina Neziri, Napsugar Nyari, Leonie Öfner, Erdin Okic, Selina Pfaff, Florim Pushkolli, Nico Rapp, Niklas Rapp, Luis Reber, Maren Theresa Rehm, Florian Ries, Elia Rodia, Theresa Saalmüller, Muhammed Sahin, Noah Schäffeler, Maximilian Schafitel, Emma Schell, Jacinta Schlecht, Heike Schmid, Dijana Schmidt, Fabienne Schmidt, Samira Schmitt, Raphael Schoch, Felix Schwarzenberger, Sena Simsek, Lara Stöckler, Simon Süka, Niklas Übelhör, Zekiye Ünlübay, Melisa Maria Utz, Lisa Waldert, Samir Wenger, Adrian Wessels, Cem Yildirim.