78 Schüler erhalten die Mittlere Reife

Unter dem Motto „Zeit zum Weg BEAMen“ hat die Realschule Ochsenhausen (RSO) ihre Absolventen verabschiedet. Bei der Abschlussfeier in der vollbesetzten Kapfhalle erhielten insgesamt 78 Zehntklässler ihre Zeugnisse. Knapp die Hälfte aller Schüler erhielt Preise und Belobigungen. Schulbeste mit einem Notendurchschnitt von 1,3 war Klara Angele aus der Klasse 10c.

Nach einem Gottesdienst in der Klosterkirche St. Georg mit Text- und Musikbeiträgen der Zehntklässler wurde die Feier in der Kapfhalle von Christoph Haas und Felix Wohlhüter moderiert. Musikalisch umrahmt vom Bläserensemble der Jugendmusikschule Ochsenhausen startete die Feier mit einem Beitrag der 10a unter dem Titel „Schlag den Lehrer“. Hier mussten die Lehrer Spiele mit Bezug auf ihre Schüler gewinnen. Schülersprecher Christoph Haas warf in seiner Rede einen Blick zurück und nach vorne, bevor die Klasse 10b mit einem Tanz-Medley begeisterte.

Die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzenden Heike Dinger beglückwünschte die Abschlussschüler zu ihrem Erfolg und äußerte die Hoffnung, dass sich die Wege vieler Schüler künftig immer wieder kreuzen werden, auch wenn die Schulzeit erst einmal vorbei sei.

Auch der Ochsenhauser Bürgermeister Andreas Denzel blickte in seiner Rede auf eine für die Schüler „sicher unvergessliche Zeit“ zurück, lobte die Leistungen des Abschlussjahrgangs 2018 und wünschte den Klassen „eine schöne Zukunft, wohin sie euch auch immer beamen wird“. Zudem überreichte er Anna Schaupp (Klasse 10a) für ihr herausragendes soziales Engagement den Preis der Stadt Ochsenhausen. Beim Beitrag der Klasse 10c mussten Lehrkräfte ihre Schüler anhand von Kinderbildern erkennen. Für die SMV würdigte der stellvertretende Schülersprecher Luis Wiest den amtierenden Schülersprecher Christoph Haas und überreichte ihm ein Geschenk.

Den ersten Teil des Programms beendete Schulleiter Frank Eckardt mit einer humorvollen Rede unter Einbeziehung des Publikums, in der er sich bei allen Personen und Institutionen, die diesen Abschlussjahrgang unterstützt haben, bedankte. Außerdem blickte er gemäß dem Motto der 10er in die Zukunft und forderte die Schüler auf, auch einmal Verlockungen zu widerstehen.

Besondere Auszeichnungen

Der zweite Teil der Feier begann mit der Verleihung von besonderen Preisen durch den Geschäftsführenden Schulleiter. Aus der Hand von Frank Eckardt erhielt Sandra Meyr (Klasse 10a) den Preis der Ochsenhauser Schulen für besondere Leistungen im Fach BK. Andre Rapp (Klasse 10a) bekam sogar gleich zwei Preise: Für besondere Leistungen in den Fächern Sport und Musik. Für besondere Lern- und Leistungsfortschritte erhielten die Schüler Benjamin Ehrhardt und Matthias Wiest (beide Klasse 10a) den Fortschrittspreis. Dieser wurde vom ehemaligen Geschäftsführenden Schulleiter, Karl Geßler, gestiftet und überreicht.

Dann war der wichtigste Moment des Abends gekommen: Alle Schüler erhielten aus den Händen der Klassenlehrer und des Schulleiters Zeugnisse, Belobigungen und Preise. Dabei bedankten sich die Jugendlichen auch bei ihren Lehrern, die sie die letzten Jahre begleitet und auf die Abschlussprüfungen vorbereitet hatten.