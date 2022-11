70-Jähriger fährt gegen Gartenzaun

An einem Gartenzaun hat am Montag die Autofahrt eines 70-Jähriges in Ochsenhausen geendet. Davon berichtet die Polizei.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr. Beim Einbiegen in die Edelbeurer Straße kam der 70-jährige Fahrer eines Opel nach rechts von der Straße ab. Dort stieß er gegen einen Gartenzaun auf einem Privatgrundstück. Der Fahrer und sein 68-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. An Gartenzaun und Auto entstand ein geschätzter Schaden von 13 000 Euro.