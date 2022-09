68 Erstklässlerinnen und Erstklässler feiern Einschulung an der Grundschule Ochsenhausen

An der Grundschule Ochsenhausen hat es nach zwei Jahren wieder eine gemeinsame Einschulung aller drei ersten Klassen gegeben. Zur Einschulungsfeier in der Kapfhalle wurden die Erstklässlerinnen und Erstklässler zahlreich von ihren Eltern, Geschwistern, Großeltern und Verwandten begleitet.

Feierlich wurden die Schulanfängerinnen und Schulanfänger sowie die Gäste mit einem Begrüßungslied von den Klassen 2a und 2b begrüßt. Schulleiterin Stephanie Albrecht wünschte den ABC-Schützen einen guten Start und für die bevorstehende Schulzeit viel Spaß und Freude am gemeinsamen Lernen. Passend dazu zeigten drei Zweitklässlerinnen und Zweitklässler, wie viel Spaß gemeinsames Lernen machen kann. Sie machten den Schulanfängern einen Bewegungsvers vor und forderten sie zum Mitmachen auf. Die Kinder der Klasse 4a führten ein Rhythmikstück auf. Sie begleiteten das Lied „I like to move it“ mit Drumsticks und passenden Bewegungen.

Der nächste Programmpunkt zeigte, wie wichtig Zusammenhalt in der Schule ist. Die Zweitklässler lasen passende Texte zum Bilderbuchkino „Das kleine Wir“ vor. Danach präsentierte die Klasse 2c ein Lied. Nach dem Programm der Klassen 2 und 4 wurde gemeinsam gebetet und die Kinder erhielten einen Segen.

Nach der feierlichen Einschulung wurden die neuen Erstklässler einzeln von Schulleiterin Albrecht aufgerufen, ihrer Klassenlehrerin übergeben und in ihre erste Unterrichtsstunde entlassen. Während die Erstklässler ihre Klassenlehrerin und die neue Umgebung kennenlernten, hatten die Eltern die Möglichkeit, bei Getränken und Brezeln die Wartezeit zu verkürzen. Um die Verpflegung kümmerten sich einige Eltern und Kinder der Klassenstufe 4.