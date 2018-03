65 Schüler stellen sich den Juroren

Der neunte Förderpreiswettbewerb an der Jugendmusikschule der Stadt Ochsenhausen hat am vergangenen Wochenende stattgefunden. Bei diesem Wettbewerb, der im regelmäßigen Turnus alle zwei Jahre stattfindet, stellen sich die Musikschüler einem externen Jurorenteam. Dies ist somit das musikalische Highlight der Jugendmusikschule beim Erlernen des gemeinschaftlichen Musizierens in Ensembles.

Am Samstag stellten sich 65 Schüler in insgesamt 23 Ensembles vor die vier Juroren. Es war für alle Beteiligten eine spannende Angelegenheit, denn hier zeigte sich das Ergebnis einer monatelangen Vorbereitungszeit. Die Leiterin der Jugendmusikschule, Susanne Feix-Treß, war sehr erfreut und auch sehr stolz über die zahlreichen Anmeldungen. Es war die bislang die größte Teilnehmerzahl in der Geschichte dieses Wettbewerbs.

Die Preisverleihung fand am Sonntag im Bibliothekssaal der Landesakademie beim Preisträgerkonzert statt. Es war ein würdiger Rahmen und der Saal war beinahe voll besetzt. Das abwechslungsreiche Programm hatte das Jurorenteam am Samstag zusammengestellt, es umfasste die gesamte Vielfalt der musikalischen Ausbildung der Jugendmusikschule. Angefangen mit lautstarker Percussion, über Streicher-, Tasten- und Bläserensembles, bis hin zur Teenie-Rockband war alles vertreten. Bürgermeister Andreas Denzel, Stefanie Münch von der örtlichen Kreissparkasse, Klaus Kapitza als Vorsitzender des Freundeskreises der Jugendmusikschule und Susanne Feix-Treß übernahmen die Preisverleihung gemeinsam. Sie sahen bei der Bekanntgabe der Preise in strahlende Gesichter der Musikschüler, die es auch sichtlich genossen, auf der großen Bühne des Bibliothekssaals zu stehen.