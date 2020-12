6. Dezember: Lasst uns froh und munter sein

Man sieht sie immer zu zweit: den Heiligen Nikolaus und sein Begleiter Knecht Ruprecht. Wer bei den Kindern beliebter ist, kann leicht beantwortet werden: Der Nikolaus, er bringt Lebkuchen, Süßigkeiten und kleine Geschenke, er ist gutmütig und den Kindern zugewandt.

Seine Figur geht zum einen auf den Bischof von Myra, der im 4. Jahrhundert lebte und zum anderen auf Abt Nikolaus von Sion aus dem 6. Jahrhundert zurück. In der Überlieferung haben sich in darauffolgenden Jahrhunderten beide Figuren verschmolzen. Zahlreiche Legenden ranken sich um die Taten des Bischofs von Myra. So soll er zum Beispiel drei Feldherren vor dem Tod bewahrt oder in Seenot geratene Seefahrer aus dem Sturm gerettet haben.

Die Sitte, dass Sankt Nikolaus die Familien zu Hause besuchte, hatte ursprünglich einen religiösen Grund. Jeder Pfarrer besuchte die Familien seiner Gemeinde. Im Laufe der Jahrhunderte übernahm dann der Nikolaus diesen Einkehrbrauch und besuchte zusammen mit Knecht Ruprecht die Familien.

Mit Niklausabend und dem Nikolaustag beginnt bei vielen Familien die eigentliche Advents- und Weihnachtszeit. Im 19. Jahrhundert, vor allem in den Städten, setzt sich neben dem Nikolaus eine neue, weltliche Figur durch, der Weihnachtsmann. Auch er vereint die positiven Eigenschaften von Nikolaus und Knecht Ruprecht, bringt Geschenke und hat meist eine Rute mit dabei.

Sein Gewand, der rote Mantel, deutet auf die festlichen Gewänder seines historischen Vorbildes, des ehemaligen Bischof Nikolaus. Dennoch konnte die Popularität des Weihnachtsmanns die Tradition des Nikolaus nicht verdrängen. Bis heute stellen Kinder ihre Schuhe vor die Tür und wachen am 6. Dezember voll Spannung darauf, was Nikolaus über Nacht gebracht hat.

Das musikalische Türchen dazu gibt es unter www.landesakademie-ochsenhausen.de