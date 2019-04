550 Reiter haben sich für Sankt-Georgs-Ritt am Sonntag angemeldet

„Erde singe, dass es klinge“, so lautet das Motto des 43. Sankt-Georgs-Rittes am Sonntag, 5. Mai, in Ochsenhausen. Die Wertschätzung und Achtung der Schöpfung, die nachhaltige Sorge um sie, stehen im Mittelpunkt der Feierlichkeiten, deren Höhepunkt der traditionelle Flurumritt ist.

Der emeritierte Domdekan der Erzdiözese Freiburg ist Festprediger, Zelebrant und Reliquienträger in diesem Jahr. Die Stadt Freiburg hat den Heiligen Georg als Stadtpatron. Wenn man die Altstadt von Freiburg vom Osten her betritt, grüßt dort eine über lebensgroße Darstellung des Heiligen Georg.

Das Festprogramm beginnt um 9 Uhr mit einem Gottesdienst in der Klosterkirche St. Georg; um 11.45 Uhr findet dann die Übergabe der Reliquie, um 12 Uhr die Flurprozession und um 14.30 Uhr die Reitermesse auf dem Klosterhof statt.

Das Triduum zur Vorbereitung der Feierlichkeiten begann bereits am 1. Mai mit einer Predigt von Pastoralreferent Karlheinz Bisch. Am Vorabend des Georgsrittes wird Dekan Sigmund F. J. Schänzle die Predigt halten. Etwa 550 Reiter haben sich dieses Jahr zum Georgsritt angemeldet, der bei jeder Wetterlage stattfindet.

Der Kirchenchor wird am Morgen den Festgottesdienst mit der „Missa brevis in D“ für Chor und Orgel von Robert Jones unter der Leitung von Dekanatskirchenmusiker Thomas Fischer mitgestalten, am Nachmittag gestaltet die Stadtkapelle Ochsenhausen, unter Leitung von Thomas Wolf, die Reitermesse mit.