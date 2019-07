529 Jahre im Gemeinde- und Ortschaftsrat

Stühlerücken im Ochsenhauser Gemeinderat und in den Ortschaftsräten Mittelbuch und Reinstetten: Mehr als die Hälfte der bisherigen Mitglieder gehört den bei der Kommunalwahl im Mai gewählten neuen Bürgervertretungen nicht mehr an. In einer Feierstunde im Foyer des Rathauses verabschiedete Bürgermeister Andreas Denzel die ausgeschiedenen Räte aus ihrem Amt. Gleichzeitig zeichnete er eine ganze Reihe langjähriger Gemeinde- und Ortschaftsräte mit der Ehrennadel des Gemeindetags aus.

Bei dem von einem Cello-Ensemble der städtischen Jugendmusikschule umrahmten Festakt dankte der Bürgermeister allen Räten für ihre ehrenamtliche Tätigkeit im Gemeinde- und Ortschaftsrat und ließ die Arbeit der vergangenen fünf Jahre Revue passieren. 70 Bauplätze seien in dieser Zeit in Ochsenhausen und den Teilorten entstanden und gegen Ende seiner Amtszeit habe der bisherige Gemeinderat noch das neue Baugebiet „Siechberg III“ in Ochsenhausen auf den Weg gebracht, in dem weitere 70 Bauplätze und zusätzliche Gewerbeflächen entstünden. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit habe auf den Kindergärten und Schulen gelegen.

Investitionen im Bildungsbereich

Nachdem gleich zu Beginn der Legislaturperiode der städtische Kindergarten in Ochsenhausen erweitert und mit einer Kinderkrippe ausgestattet worden sei, habe der Gemeinderat erst vor wenigen Monaten die erneute Erweiterung um drei Gruppen beschlossen. Zusätzlich werde gegenwärtig der Kindergarten in Mittelbuch umgebaut und grundlegend saniert.

Im Gymnasium Ochsenhausen sei ein Schülerforschungszentrum entstanden und die Werkrealschule in Reinstetten sei zur Gemeinschaftsschule geworden. Umfangreiche Sanierungen hätten an der Schule in Reinstetten und im Schulzentrum Herrschaftsbrühl in Ochsenhausen stattgefunden, wo unter anderem ein Brandschutzkonzept umgesetzt worden sei. Außerdem habe der Gemeinderat mit der Schaffung eines Jugendhauses den Einstieg in die offene Jugendarbeit gewagt sowie die Schulsozialarbeit personell ausgebaut und an einen neuen Träger übergeben.

An weiteren Projekten während der Amtszeit des letzten Gemeinderats nannte Denzel die Sanierung des Freibads Ziegelweiher, den Bau des Kreisels beim ehemaligen Gasthaus Ochsenhausen und die Ortsumfahrung der B 312, für die man sich nach der Aufnahme in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans auch auf eine einvernehmliche Trassenführung verständigt habe. Massiv beschäftigt hätten den Gemeinderat und die Verwaltung auch die Hochwasserschäden vom Sommer 2016.

Ebenfalls grundlegende Entscheidungen seien die Übergabe des Altenzentrums Goldbach an einen neuen Träger und die damit zusammenhängende Neubebauung der Rottuminsel gewesen. An aktuellen Maßnahmen sprach Denzel den Neubau des Feuerwehrgerätehauses und den Ausbau der Breitbandversorgung an. Lob zollte das Stadtoberhaupt dem Gemeinderat auch für unpopuläre Entscheidungen wie das beschlossene Einsparkonzept, das teilweise auf harsche Kritik bei den betroffenen Bürgern gestoßen sei.

Eine besondere Würdigung wurde den ausscheidenden Gemeinderäten Eugen Bürk, Manfred Kallfass, Franz Kiefer und Hans-Joachim Müller zuteil. Sie hatten sich allesamt nicht mehr zur Wahl gestellt. Zusammen habe dieses Quartett sage und schreibe 529 Jahre lang ehrenamtlich gedient, rechnete Denzel vor, wenn man die Tätigkeit in Gemeinderat, Ortschaftsrat, Ausschüssen und als Ortsvorsteher aufaddiere. Bürgermeister Denzel gab bekannt, dass der neue Gemeinderat in seiner ersten Sitzung beschlossen habe, die vier langgedienten Räte für ihre Verdienste mit der Bürgermedaille der Stadt Ochsenhausen auszuzeichnen. Dies ist die höchste Ehrung, die die Stadt nach dem Ehrenbürgerrecht vergeben kann. Die Auszeichnung soll in separaten Feierstunden erfolgen.