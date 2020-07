500 Passagiere fahren zur Wiedereröffnung mit der Öchsle-Museumsbahn

Mehr als zwei Monate nach dem geplanten Saisonstart am 1. Mai ist die Öchsle-Museumsbahn in diesem Jahr zum ersten Mal planmäßig auf der Traditionsstrecke zwischen Warthausen und Ochsenhausen gefahren. Mehr als 500 Fahrgäste wollten sich diese Fahrt am vergangenen Sonntag, 5. Juli, nicht entgehen lassen. Das teilt die Öchsle-Bahn mit.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz auf unseren verspäteten Saisonstart“, sagt Benny Bechter, Vorsitzender der Öchsle-Schmalspurbahn. Bei herrlichem Sommerwetter hätten die Fahrgäste die Möglichkeit genutzt, die oberschwäbische Landschaft aus einem anderem Blickwinkel kennenzulernen.

„Die Menschen waren sehr diszipliniert, deshalb hatten wir einen reibungslosen Ablauf und keinerlei Probleme mit der Fahrt“, sagt Bechter. Das Öchsle fährt im Juli an allen Sonntagen zu den gewohnten Abfahrstzeiten ab Warthausen um 10.30 Uhr und 14.45 Uhr, ab Ochsenhausen um 12 Uhr und 16.15 Uhr.

Eine Reservierung wird dringend empfohlen unter der Telefonnummer 07352/922026. Für Kurzentschlossene ist die Mitfahrt auch ohne Reservierung möglich. Ob das Öchsle auch im August fahren wird, ist noch offen.

Aktuell ist eine Ausweitung der Fahrtage denkbar. „Das hängt unter anderem von der weiteren Entwicklung bei den Infektionszahlen ab“, betont Bechter.