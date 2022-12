50 Jahre KSC Hattenburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sein 50-jähriges Bestehen feierte der KSC Hattenburg diesen Monat im Hotel Mohren in Ochsenhausen. Insgesamt rund 60 Vereinsmitglieder und Ehrengäste haben sich zur Feierlichkeit eingefunden. Als besonderes Rahmenprogramm wurden Ehrungen vom WKBV, dem Sportkreis und vom Verein selbst durchgeführt.

Der Keglersportclub gehört zu den sportlich erfolgreichsten Vereinen in Ochsenhausen. Seine Geburtsstunde erlebte er im Gasthaus Sonnenhof in Hattenburg, an das zwei Kegelbahnen angebaut wurden. Rasch stellte sich dort ein reger Kegelbetrieb ein, der schließlich am 5. Juli 1972 zur Gründung des Vereins führte. Zur Saison 1972/73 wurden erstmals drei Herrenmannschaften für die Verbandsrunde Bezirk Oberschwaben gemeldet. Bereits ein Jahr später ist eine Jugendabteilung mit zehn Jugendlichen gegründet worden und es folgte im gleichen Jahr eine vierte Herren- sowie die erste Damenmannschaft.

Bald konnten auch die ersten sportlichen Erfolge gefeiert werden. Im Lauf der Jahre holte der KSC sowohl bei den Aktiven als auch bei den Jugendmannschaften zahlreiche Titel nach Hattenburg. So wurde der kleine Ort Hattenburg weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und beachtet.

Allmählich platzte jedoch die Zweibahnenanlage in Hattenburg aus allen Nähten und es wurde im Januar 1988 der Beschluss gefasst, eine neue vereinseigene Vierbahnanlage zu bauen. Diese konnte bereits im Dezember des gleichen Jahres eingeweiht werden. Insgesamt 28 Jahre wurden auf der Bahnanlage Siege gefeiert und Niederlagen beweint, ehe im Juni 2016 entschieden wurde, eine Erneuerung der Anlage vorzunehmen. Durch die Modernisierung der Anlage mit neuster Kegelbahntechnik setzte die Vereinsführung ein klares Zeichen Richtung Zukunft des Vereins, die Freude am Kegelsport hochzuhalten.

Geführt wird der Verein von Franz Hartmann als ersten Vorsitzenden. Zum Urgestein des KSC zählt Josef Hermann, der sich bis heute vor allem in der Nachwuchsarbeit engagiert und der für seine Verdienste um den Verein vor Jahren mit der Bürgerehrennadel der Stadt Ochsenhausen ausgezeichnet wurde.

Aktuell nimmt der Verein mit einer Frauenmannschaft, zwei Männermannschaften und einer gemischten Mannschaft am Spielbetrieb des WKBV teil.

Mit dem Gewinn der Württembergischen Mannschaftsmeisterschaft konnte die Herrenmannschaft dem Verein ein besonderes sportliches Geschenk zum Jubiläum machen.