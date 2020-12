Für insgesamt 50 Jahre im öffentlichen Dienst hat der Ochsenhauser Bürgermeister Andreas Denzel zwei Mitarbeiter ausgezeichnet. Peter Ehmele und Stefan Eggers können auf jeweils 25 Jahre im öffentlichen Dienst zurückblicken. Eigentlich hätte die Ehrung im größeren Rahmen bei der Adventsfeier der Mitarbeiter erfolgen sollen, nun wurde sie aber aufgrund der Corona-Pandemie nur im kleinen Rahmen abgehalten.

Wie der Bürgermeister betonte, gebe es „im öffentlichen Dienst nur wenige Anlässe, bei denen Mitarbeiter besonders geehrt“ würden. Er zeigte sich besonders erfreut, dass er gleich zwei Mitarbeiter für ihre lange Dienstzeit ehren konnte. „Vor einem Vierteljahrhundert hat für Sie beide ein neues Kapitel begonnen“, erinnerte das Stadtoberhaupt in seiner Ansprache. „Sie haben im September Ihre neue Stelle bei der Stadt Ochsenhausen angetreten.“

Für Peter Ehmele hieß das, dass er als Hausmeister in das Rathaus eingezogen ist. Und dies buchstäblich, wie Bürgermeister Denzel sagte, denn „für den Hausmeister gab es damals noch eine Dienstwohnung im Rathaus“. Fortan zählten die Ordnung und Sicherheit des Rathauses und der Schranne sowie des Stadtbauamts, das damals im Gebäude Marktplatz 30 untergebracht war, zu den Aufgaben des jungen Hausmeisters.

Auch die Reinigung, der Winterdienst oder die Unterstützung der im Rathaus oder in der Schranne stattfindenden Veranstaltungen gehörten zu Peter Ehmeles Aufgabenbereich. Hinzu kam auch noch der Dienst als Amtsbote, der die Post des Rathauses im Stadtgebiet zustellte. Nach einer kurzen Zwischenstation im Schulzentrum wechselte Peter Ehmele im Jahr 2018 in die Stadtgärtnerei, wo er sich nun zusammen mit seinen Kollegen um die städtischen Grünanlagen kümmert.

Der zweite Jubilar, Stefan Eggers, hatte ebenfalls im September 1995 eine Stelle bei der Stadt Ochsenhausen angetreten: als Lehrer an der städtischen Jugendmusikschule. Aus der anfänglichen Teilzeitbeschäftigung als Gitarrenlehrer wurde im Lauf der Jahre eine Vollzeitbeschäftigung. „Ich bin sicher, dass die vermehrte Nachfrage nach Unterricht in Gitarre auch auf die Qualität des Unterrichts zurückzuführen ist“, so Bürgermeister Denzel an die Adresse Eggers.

Das Rüstzeug für den erfolgreichen Unterricht habe sich Stefan Eggers nicht nur an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart angeeignet, sondern auch in Italien an der Internationalen Accademia superiore dei Musica „L. Perosi“, wusste der Bürgermeister zu berichten.

Und die Liebe zu Italien wusste Stefan Eggers auch in Oberschwaben zu pflegen: Er hat beim örtlichen Bildungswerk unzählige Kursteilnehmer in die Geheimnisse der italienischen Sprache und Lebenskunst eingeweiht.

Neben einer Urkunde und einem Tag Sonderurlaub bedankte sich das Stadtoberhaupt auch mit einer Jubiläumsgabe bei seinen Mitarbeitern. Verbunden mit dem Dank für die geleistete Arbeit wünschte er sich außerdem, „dass Sie der Stadt bis zur Rente treu bleiben.“