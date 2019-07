47 Schüler verlassen die Schule in Reinstetten

Auf dem Weg in ihre berufliche Zukunft und wachsende Eigenverantwortung haben 47 Schüler der Klassen 9 und 10 der Gemeinschaftschule Ochsenhausen-Reinstetten ihre Ergebnisse von neun beziehungsweise zehn Jahren bei der Abschlussfeier in Empfang genommen. Zum erfolgreichen Hauptschul- beziehungsweise mittleren Bildungsabschluss gratulierten die Ehrengäste um Schulleiter Harald Denzel und die Klassenlehrer Doro Aßfalg, Jürgen Baur und Rainer App.

Mit der Frage „Ist da jemand?“ – Songtitel des Pop-Musikers Adel Tawil – leiteten die Jugendlichen mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kirche Sankt Urban ihre Abschlussfeier ein. Passend eröffnet und überschrieben wurde sie mit der Fragestellung „Ist da jemand?“, die Pfarrer Jörg Schwarz in seiner Ansprache treffend mit Udo Lindenbergs Titel „Hinter dem Horizont geht’s weiter“ beantwortete.

Die anschließende Feier im Gemeindesaal eröffnete der kommissarische Schulleiter Harald Denzel. In einer Bilanz fasste er die Ergebnisse der Abschlussklassen zusammen: „Die Weichen für die nächsten Jahre sind gestellt.“ Vom Einstieg in die Duale Ausbildung in der Region, dem Besuch einer Berufsschule und einem Freiwilligen Sozialen Jahr.

Bezugnehmend auf das Musical „Starlight Express“, das seit 30 Jahren läuft und nichts von seiner Attraktivität eingebüßt hat, und dem unermüdlichen Streben der kleinen Dampflok „Rusty“ nach Erfolg, rief er sodann die Jugendlichen auf: „Wartet nicht, was in nächster Zeit von selbst auf euch zukommt oder was andere für euch vorbereiten, sondern sucht euch eure eigenen Ziele. Für diese Ziele lohnt es sich, die Ärmel hochzukrempeln und sich richtig anzustrengen.“ Als starke Botschaft aus „Starlight Express“ fasste Denzel zusammen: Wenn du dir etwas richtig vornimmst, wenn du fest daran glaubst und wenn du bereit bist, dieses Ziel mit vollem Einsatz anzugehen, dann schaffst du es auch.

Eingebettet in den formalen Teil der Feier trugen die Hauptpersonen des Abends Gedicht und Tanzeinlage bei. Klassensprecherin Lisa Naß und Schülersprecherin Selina Schmid führten souverän durchs Programm. Den Höhepunkt der Feierstunde bildete die Zeugnisübergabe. Schulleiter und Klassenlehrer überreichten die Dokumente und hatten für jeden ein persönliches Lob parat. Belobigungen und Preise bestätigten den erfolgreichen Abschluss.

Und wo gute Leistungen honoriert werden, gibt es auch noch gute und überdurchschnittliche Aktivitäten, die durch Sonderpreise gewürdigt werden. Den Auftakt machte Ochsenhausens Bürgermeister Andreas Denzel, der dem allgemeinen Glückwunsch und Lob an die Jugendlichen und der gesamten schulischen vorbildlichen Arbeit das besondere für soziales Engagement anfügte. Den Sozialpreis der Stadt erhielt Selina Schmid für ihre beständige Mitarbeit im Schulalltag zur Pflege des respektvollen Verhaltens der Schüler untereinander und gegenüber den Lehrern und Mitarbeitern der Verwaltung, sowie ihre kreative, motivierende Arbeitshaltung beim Entwerfen und Verwirklichen von Modellen für Wettbewerbe.

Besonders hervorragende Leistungen in Sport (Lisa Naß) und Bildende Kunst (Elisa Wenger) würdigte in seinem Grußwort der geschäftsführende Schulleiter Frank Eckhart, der den Schülerinnen in Wort, Urkunde und Gutschein bestätigte, dass überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft registriert und dokumentiert wird. Sie setzten den rein schulischen Leistungen noch eins drauf – durch ihren kreativen und ideenreichen Umgang mit Bewegung, körperlicher Anstrengung, Fairness, Farben und Formen. Öffentliche Aufführungen und Ausgestaltung der Wände im Schulhaus seien ja sprechende Beispiele und Belege für die gute Arbeit, die im Bereich sportlicher Aktivitäten und bildenden Gestaltens gemacht werde. So gestärkt in ihrem Selbstbewusstsein luden die Moderatorinnen ihre Lehrer auf die Bühne und beschenkten sie in Anerkennung der erfolgreichen gemeinsamen Zeit unter dem Applaus der Schulabgänger und aller Besucher.