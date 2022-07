44 Schüler machen ihren Abschluss

26 Schülerinnen und Schüler absolvierten den Hauptschulabschluss und 18 Schülerinnen und Schüler den Realschulabschluss an der Gemeinschaftsschule Ochsenhausen-Reinstetten. Im Atrium des Pausenhofes der Schule erhielten sie bei ihrer Abschlussfeier nun ihre Zeugnisse. Rektorin Antje Licht attestierte den Abschlussschülern Resilienz und Durchhaltevermögen. Ihre Zeit an der Schule sei geprägt gwesen von Schulschließungen und alternativen Unterrichtsformen.

Ortsvorsteher Georg Keller, der die Glückwünsche und Grüße des Bürgermeisters Andreas Denzel überbrauchte, erinnerte sich an seine eigene Schulzeit in Reinstetten und führte laut Mitteilung der Schule aus, wie wertvoll eine gute und erfolgreiche Schulzeit für den Lebensweg sei. Der geschäftsführende Schulleiter Frank Eckardt und der Elternbeiratsvorsitzende Oliver Semmler gratulierten den Schülern zu ihren erbrachten Leitungen und bedankten sich bei den Lehrern, den Eltern und der ganzen Schulgemeinde für die Begleitung und Unterstützung der Abschlussschüler. Lara Segmiller und Jonas Brose, die beiden Schülersprecher führten durch das Programm.

Die zehnte Klasse schlossen folgenden Schülerinnen und Schüler mit der Mittleren Reife ab: Jonas Brose, Arkadiusz Brzoza, Lukas Drey, Timo Heß, Jason Merkle, Dominik Nau, Fabian Runck, Luca Weber, Esma Ayar, Vanessa Bräunlich, Leni Fohringer, Emely Göringer, Kathrin Högerle, Alina Jäckle, Maya Kunkel, Leni Melzer, Lena Ölmaier, Lara Segmiller. Preise gingen an Leni Fohringer, Jason Merkle, Leni Melzer, Lara Segmiller, Kathrin Högerle und Alina Jäckle. Belobigungen erhielten Vanessa Bräunlich, Luca Weber, Emely Göhringer, Arkadiusz Brzoza, Lukas Drey, Timo Heß, Jonas Brose und Maya Kunkel.

Die neunte Klasse schlossen mit dem Hauptschulabschluss ab: Mersel Arifaj, Aykan Ayman, Justin Betz, Can Cap, Giuseppe Di Marzo, Moritz Frisch, Nico Heinle, Justin Hinzmann, Daniel Kammerloch, Noa Klisch, Kevin Knuth, Jonas Kobsa, Jochen Liedel, Matthias Locher, Robert Messer, Luca Öhler, Demir Temür, Remzi Ünlübay, Lukas Unsöld, Amelie Albrecht, Leony Kiefer, Evelyn Klopp, Lena Miller, Fabiola Sedlmaier, Chanelle Steinert. Belobigungen gingen an Justin Hinzmann, Aykan Ayman, Fabiola Sedlmaie, Mersel Arifaj, Demir Temür, Remzi Ünlübay, Jochen Liedel und Matthias Locher.

Der Sozialpreis der Stadt Ochsenhausen wurde in diesem Jahr an die Klasse 10 vergeben und in einen Eisgutschein für die ganze Klasse umgewandelt. Fabiola Sedlmaier erhielt den Kunstpreis, Jonas Brose den Preis für Sport und Leni Fohringer den Französischpreis des Partnerschaftskomitees.