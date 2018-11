41-Jähriger ist berauscht im Auto unterwegs

Die Polizei hat am Mittwoch in Ochsenhausen einen berauschten Autofahrer kontrolliert. Nach Polizeiangaben war ein Renault gegen 16 Uhr in der Biberacher Straße unterwegs, als er von der Polizei angehalten wurde.

Die Beamten hatten den Verdacht, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss steht. Ein Test bestätigte das. Ein Arzt entnahm dem 41-Jährigen im Krankenhaus Blut. Die Polizisten nahmen ihm die Autoschlüssel ab. Weiterfahren durfte er nicht mehr. Den Mann erwartet nun eine Anzeige.