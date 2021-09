40 Jahre Bronnenlauf im Spiegel der Zeit

- Der Laufsport in Ochsenhausen darf auf eine besondere Erfolgsgeschichte zurückblicken: 40 Jahre Bronnenlauf. Im engeren Freundeskreis wird dieser Lauf auf Vereinsebene seit vier Jahrzehnten durchgeführt. Der Bronnenlauf war nie ein öffentlicher Wettbewerb.

Die Pandemie hat den Blick auf diesen Lauf noch verschärft. Von Ochsenhausen nach Bronnen bei Laupheim wurde zunächst ein Halbmarathon absolviert, immer nur in einer Gruppe. Diese Form wurde in den 80er-Jahren hochgehalten. Ein Gesundheitslauf, der auch die geselligen Bedürfnisse abgedeckt hat.

Etwa dreißig Laufbegeisterte waren immer am Start. Die Einkehr in einem Gasthaus wurde bewusst gesellig gestaltet. Mit Musik und Gesang, mit Tanz und Theater und mit viel Vortragsfreude in schwäbischer Lyrik geriet der Abend zu einem kulturellen Ereignis.

Heute könnte man von der letzten „prämedialen“ Zeitepoche sprechen. Auch die Kleidermode im Laufsport war enorm: bunt, schrill, verrückt. Freiheit und Toleranz wurden so zum Ausdruck gebracht. Natürlich hat der Wandel der Zeit auch hier Einzug gehalten.

Diese Form von Begegnung ist derzeit nicht gefragt. Und das darf auch so sein. Deshalb wollen die Verantwortlichen eine kleine Jubiläumsfeier gestalten, die wohl zum Schlusspunkt einer Laufepoche wird. Mit besonderer Freude und Spannung wird ein historischer Dia-vortrag von und mit Adalbert Birkhofer erwartet.

Groß ist die Freude bei Läufersenior Franz Baur, einem der Mitbegründer. Mit Demut und Dankbarkeit berichtet er, dass er an allen vierzig Läufen teilnehmen konnte.

Der historische Lauf findet nun am Freitag, 8. Oktober, statt. Eingeladen sind alle „Alten“, die von den Gruppenleitern bei Bedarf noch nähere Informationen erhalten können. Und Franz Baur will als Unterhalter „OXi“ seinen Teil zu einem guten Abend beitragen.