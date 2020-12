40 Jahre bei Utz Lebensmittel tätig

Seit 1980 hat sich das Ochsenhauser Familienunternehmen Utz Lebensmittel stark verändert. Einer der wenigen, der diese Entwicklung und diesen Wandel miterlebt und mitgestaltet hat, ist Hubert Wingart.

1980 in das Unternehmen eingetreten, hat der gelernte Konditor als Mitarbeiter in der Logistik angefangen. Damals beschäftigte das Unternehmen nur wenige Lkw-Fahrer. Einige Jahre später wechselte Hubert Wingart vollständig in den Fuhrpark und beliefert somit nun schon seit mehr als drei Jahrzehnten täglich Lebensmittelgeschäfte und Tankstellen in der Region. „In der heutigen Arbeitswelt werden solche Jubiläen immer seltener und sind somit umso besonderer“, teilt die Firma Utz mit. Zur Würdigung hat Firmeninhaber Rainer Utz Hubert Wingart die Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg für 40-jährige Treue überreicht.