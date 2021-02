3,6 Millionen Euro für schnelleres Internet

Aus der aktuellen Förderrunde des Landes für den Ausbau des schnellen Internets fließen nach Information des Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger (CDU) weitere Finanzhilfen in den Landkreis Biberach: Unterstützt werden die Ausbauanstrengungen der Stadt Ochsenhausen mit rund 3,6 Millionen Euro, die der Gemeinde Schwendi mit 32175 Euro und die der Gemeinde Steinhausen an der Rottum mit 25830 Euro.

Wie Dörflinger mitteilt, fließen in Ochsenhausen 800000 Euro in die FTTB-Erschließung der weißen Flecken in Gewerbe- und Industriegebieten und rund 2,8 Millionen Euro in die FTTB-Erschließung der weißen Flecken im gesamten Stadtgebiet. Die Gemeinde Schwendi nutzt die Fördermittel für die Mitverlegung von Kabelschutzrohren in den Ortsteilen Hörenhausen, Orsenhausen und Bußmannshausen im Zuge eines Gasausbaus. In Steinhausen an der Rottum wird der Landeszuschuss in den Aus- und Ausbau des NGA Netzes durch Mitverlegungen bei der Straßensanierung investiert.

„Flächendeckend schnelle Internetzugänge zu haben darf keine entfernte Zukunftsmusik sein. Es ist schlichtweg eine Notwendigkeit für das heutige Leben, Lernen und Arbeiten. Dies hat das Land klar erkannt und unterstützt die Kommunen in dieser Legislaturperiode erstmals mit über einer Milliarde Euro beim Breitbandausbau. Dieser Kraftakt ist wichtig und ich werde mich weiter für Verbesserungen des schnellen Internets im Wahlkreis Biberach mit finanzieller Beteiligung des Landes stark machen“, sagt Thomas Dörflinger zur Bekanntgabe der neu vom Land geförderten Breitbandprojekte. Er danke den Kommunen für ihre Ausbauanstrengungen und Digitalisierungsminister Thomas Strobl (CDU) dafür, dass das Land hier unterstützt.

Die aktuelle Fördermaßnahme ist Teil des Breitband-Förderprogramms des Landes Baden-Württemberg. Bewilligt wurden in der aktuellen Vergaberunde landesweit insgesamt 77 Förderanträge mit der Rekordsumme von mehr als 100 Millionen Euro. Die Übergabe der Breitbandförderbescheiden fand am 1. Februar coronabedingt als Videokonferenz statt, an der zahlreiche kommunale Vertreterinnen und Vertreter aus ganz Baden-Württemberg teilnahmen.