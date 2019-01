„Kick-O(x)ff 2019“ – unter diesem Motto haben die Stadt Ochsenhausen, die Kreissparkasse und der örtliche Gewerbeverein am Mittwochabend das Jahr 2019 eingeläutet. Bürgermeister Andreas Denzel gab einen kommunalen Ausblick auf das neue Jahr, außerdem wurde die Fotoausstellung „Ochsenhausen erleben“ eröffnet und die besten Arbeiten des Fotowettbewerbs für die Bürgerbroschüre ausgezeichnet. Platz eins belegte in diesem Jahr Alfred Weckemann mit seinem Foto „Waschfrau bei der Modenschau“.

Kreissparkassen-Regionaldirektor Thomas Simmler eröffnete die Veranstaltung in der Ochsenhauser Kreissparkasse und schlug den Bogen von der Weltpolitik hin zu Themen, die Ochsenhausen jüngst beschäftigt haben beziehungsweise auch weiter werden: der neue Kreisverkehr, das neue Feuerwehrgerätehaus, der Pokalsieg der TTF Liebherr Ochsenhausen. Mit Blick auf den Fotowettbewerb, dessen beste Bilder es wieder in die Bürgerbroschüre und die Ausstellung geschafft haben, erklärte Simmler, dass mehr als 300 Bilder eingereicht worden seien. Die Werke mit Menschen und Landschaften aus der Region charakterisierte er unter anderem als ausdrucksstark, lebhaft, eindrucksvoll und ruhig. Die Bilder würden den Alltag zeigen und diesen beim Betrachten der Fotos vielleicht auch mal vergessen lassen.

Projekte, die es in sich haben

Bürgermeister Andreas Denzel skizzierte den Gästen, was Ochsenhausen im eben erst begonnenen Jahr alles erwartet. „Wir konzentrieren uns auf einige wenige Projekte, die haben es aber alle in sich“, sagte er und nannte exemplarisch das Feuerwehrgerätehaus, die Rottuminsel, den Parkplatz am Öchsle-Bahnhof oder das geplante Baugebiet „Siechberg III“. Dazu erklärte Denzel: „Wir brauchen ganz dringend Bauplätze, insbesondere für junge Familien.“ Und Denzel schloss seine Ausführung mit einem Verweis auf die Kommunalwahlen im Mai – wer Lust habe, dürfe sich gerne einbringen.

Als ein „Aushängeschild von und für Ochsenhausen“ bezeichnete der Vorsitzende des Gewerbevereins Oliver Schiele die Bürgerbroschüre und lobte die von den Hobbyfotografen eingereichten Bilder. Dies würden durch ihre „ausgesprochene Vielfalt“ und „enorme Kreativität“ die Schönheit der Heimat vor Augen führen. Schiele wies außerdem auf die nächsten Termine des Gewerbevereins hin – den Schnäppchenmarkt in der Kapfhalle (23. März), die Musiknacht (5. Juli) und den Verkaufsoffenen Sonntag (6. Oktober).

Die Prämierung der besten Bilder des Fotowettbewerbs übernahm in gewohnter Weise der städtische Kulturamtsleiter Michael Schmid-Sax. 305 Fotos von 51 Fotografen sind im vergangenen Jahr bei der Stadtverwaltung für den Fotowettbewerb eingereicht worden, berichtete er. 45 davon sind in der Bürgerbroschüre 2019 abgedruckt, 30 haben es in die Ausstellung geschafft. Die zehn besten werden Jahr für Jahr mit Preisen ausgezeichnet. Für die ersten zehn Plätze gibt es Einkaufsgutscheine des Gewerbevereins. Zusätzlich erhalten alle Fotografen, die in der Ausstellung vertreten oder deren Bilder in der Bürgerbroschüre abgedruckt sind, einen kleinen Einkaufsgutschein. „Ein Kompliment an alle Fotografen“, sagte Schmid-Sax. „Sie haben der Jury die Arbeit alles andere als leicht gemacht.“

Fünfte Fotoausstellung

Die Ausstellung feiere in diesem Jahr ein „kleines Jubiläum“, sei es doch bereits die fünfte Auflage. Den Fotowettbewerb gibt es gar seit 2011. Nach einer zu Beginn eher verhaltenen Resonanz sei das Interesse von Jahr zu Jahr gestiegen, sagte Schmid-Sax. „Mittlerweile ist der Wettbewerb eine Erfolgsgeschichte.“ Am besten gefallen hat der Jury in diesem Jahr ein Bild von Alfred Weckemann, das eine Ochsenhauser Waschfrau zeigt. Zweiter wurde Siegfried Wagner mit seinem Motiv „Neugierige Kühe beim St.-Anna-Weiher“, der dritte Preis ging an Robert Weber. Er hatte Regentropfen auf Blütenblättern mit der Kamera eingefangen.