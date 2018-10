275 zusätzliche Musik-Lehrkräfte

Durch finanzielle Mittel der Regierungsfraktionen ist es möglich geworden, in den Jahren 2018 und 2019 zusätzlich mehr als 275 Lehrkräfte im Grundschulbereich im Fach Musik nachzuqualifizieren.

Bei einem Besuch an der Landesakademie in Ochsenhausen haben sich Hermann Wilske (Präsident des Landesmusikrats Baden-Württemberg) und Landtagsabgeordneter Raimund Haser (CDU) gemeinsam mit Akademiedirektor Klaus K. Weigele über dieses Fortbildungsprogramm informiert und eine Hospitation einer Unterrichtsstunde sowie die Abschlusspräsentation der Teilnehmerinnen des Zertifizierungskurses „Musik in der Grundschule“ aus ganz Baden-Württemberg erlebt.

Außerdem kamen sie mit den beteiligten Lehrkräften über den Musikunterricht an Grundschulen in Baden-Württemberg ins Gespräch.