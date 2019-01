270 Euro für Kinderheim in Ecuador

In der Vorweihnachtszeit organisiert die SMV der Gemeinschaftsschule Reinstetten seit vielen Jahren eine Postaktion. Die Klassensprecher und einige Helfer eröffnen ein Postamt und alle Schüler der Schule können für ein geringes Porto Karten, Briefe und sogar Päckchen an ihre Mitschüler oder Lehrer verschicken. Der Erlös dieser Aktion wird an ein Kinderheim in Ecuador gespendet. So auch in diesem Schuljahr.

Die an der Schule unterrichtende Lehrerin Antje Licht unterhält seit mehr als 25 Jahren Kontakt zu diesem Kinderheim in Ecuador. Ihr ist es laut Mitteilung wichtig, dass die Schüler einen Sinn darin sehen, bedürftige Kinder zu unterstützen und stellte das Projekt „Jardin del Eden“ den Klassensprechern vor.

Erfahrungen aus erster Hand

In diesem Jahr wurde sie von ihrem Sohn Moritz Licht unterstützt, der vier Monate im Kinderheim als Volontär gearbeitet hat und seine Erfahrungen aus erster Hand vorstellen konnte.

Die Schülersprecherinnen Selina Schmid und Lisa Naß freuten sich über einen Erlös von 270 Euro aus der Postaktion, der nun dem Kinderheim in Latacunga in Ecuador zugute kommen wird.