26-Jähriger muss nach Messerattacke in Asylheim in U-Haft

Wegen versuchten Mords sitzt ein 26-jähriger Mann seit Montag in Untersuchungshaft. Er soll einem 42-Jährigen mit eine Messer schwere Verletzungen zugefügt haben. Dies berichten Staatsanwaltschaft und Polizei.

Am vergangenen Sonntag gegen 18.30 Uhr, gerieten der 26-Jährige und der 42-Jährige in einer Asylbewerberunterkunft in Ochsenhausen in Streit, nachdem es bereits am Tag zuvor zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen sein soll. Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen äußerte der 26-jährige Tatverdächtige gegenüber dem 42-Jährigen, ihn töten zu wollen.

Andere Bewohner verhindern Schlimmeres

Kurze Zeit darauf soll sich der 26-Jährige in die Küche der Unterkunft begeben und dem 42-jährigen Mann von hinten mit einem Messer mehrere Stichverletzungen, unter anderem im Bereich der Schultern sowie des Hinterkopfes und im Halsbereich, zugefügt haben. Durch die Gegenwehr des 42-jährigen Geschädigten und durch das Eingreifen von weiteren Bewohnern der Unterkunft konnte der 26-Jährige von weiteren Messerstichen abgehalten werden.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er ambulant versorgt wurde. Eine stationäre Aufnahme war nicht notwendig. Lebensgefahr bestand ebenfalls nicht.

Die Kriminalpolizei Biberach führte den 26-jährigen Mann am Montag dem Haftrichter am zuständigen Amtsgericht vor, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg Haftbefehl wegen versuchten Mordes erließ. Der dringend Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ravensburg und der Kriminalpolizei Biberach dauern an.