24-Jähriger fährt total betrunken

Für absolut fahruntauglich am Steuer hat die Polizei am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr einen 24-jährigen Autofahrer eingestuft. Der Mann wurde in Hattenburg von Beamten des Polizeireviers Biberach in Hattenburg kontrolliert. Bei dem 24-jährigen Mercedesfahrer wurde der Geruch von Alkohol wahrgenommen. Ein Test ergab, dass der Mann deutlich mehr als 1,1 Promille hatte und somit absolut fahruntüchtig war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, der Führerschein einbehalten. Eine Blutentnahme in einer Klinik folgte. Über die Höhe der Strafe und die Dauer des Führerscheinentzuges entscheidet nun ein Richter.