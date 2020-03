Die Tischtennis-Bundesliga (TTBL) reagiert auf die Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie: Der 22. Spieltag, der für den 22. März vorgesehen war, wird ersatzlos gestrichen, die Hauptrunde somit vorzeitig beendet. Stattfinden sollen hingegen die Play-offs, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Platzierungen nach Abschluss des 21. Spieltags entsprechen damit den Endplatzierungen der TTBL-Hauptrunde. Fortgeführt wird die Saison nach derzeitigen Planungen mit den Play-offs, die allerdings bis mindestens zum 17. April ausgesetzt werden. In dieser Zeit wird die TTBL in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden die weitere Entwicklung rund um die Ausbreitung des Coronavirus verfolgen und die Lage regelmäßig neu bewerten. Das haben die TTBL-Vereine und die Spielleitung der TTBL Sport GmbH am Freitag in Abstimmung mit dem Präsidium des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) beschlossen. Mit diesem Beschluss schließt sich die TTBL der Einschätzung zahlreicher weiterer Sportverbände und -ligen an und trifft laut Mitteilung eine Entscheidung im Sinne der Gesundheit von Spielern, Vereinsvertretern und Zuschauern.

Das sind die Paarungen in den Play-off-Halbfinals

Durch die vorzeitige Beendigung der Hauptrunde ergeben sich folgende Paarungen in den Play-off-Halbfinals: Der 1. FC Saarbrücken trifft als Tabellenerster auf den viertplatzierten SV Werder Bremen, Borussia Düsseldorf spielt als Tabellenzweiter gegen die drittplatzierten TTF Liebherr Ochsenhausen. Nicht betroffen ist nach derzeitigem Stand das Endspiel um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft: Das Liebherr-TTBL-Finale soll wie geplant am 6. Juni 2020 im Castello in Düsseldorf im Rahmen von „Die Finals Rhein Ruhr“ stattfinden.