22 000 Euro für die Kriegsgräberfürsorge

Bei der Haussammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat die Reservisten-Kameradschaft Reinstetten nach eigenen Angaben ein „großartiges Sammelergebnis“ erreicht.Die Mitglieder der Reservisten-Kameradschaft sammelten in diesem Jahr 22 044 Euro und somit 815 Euro mehr als im Vorjahr.

Der Zuwachs kam hauptsächlich aus Mittelbuch, Gutenzell und Rissegg. Das Sammelergebnis teilt sich laut Reservisten-Kameradschaft wie folgt auf: Ochsenhausen Stadt mit Hattenburg 6888 Euro, Reinstetten mit Wennedach, Laubach, Goppertshofen und Eichen 3546 Euro, Mittelbuch mit Bebenhaus 1638 Euro, Hürbel mit Zillishausen und Allmethofen 1500 Euro, Gutenzell mit Niedernzell, Dissenhausen und Weitenbühl 1845 Euro, Erlenmoos mit Eichbühl, Oberstetten und Edenbachen 2768 Euro, Ringschnait mit Bronnen und Winterreute 2145 Euro und Rissegg mit Rindenmoos 1712 Euro.

35 Reservisten waren in ihrer Freizeit vier Wochen lang in 40 Sammelbezirken unterwegs und wurden durchweg positiv an den Haustüren aufgenommen, teilt die Reservisten-Kameradschaft mit. Organisiert wurde die Sammlung vom Leiter der Reservisten-Kameradschaft Peter Kasper, der selbst das beste Einzelergebnis mit 7000 Euro sammelte. Die formelle Abwicklung und Abrechnung mit dem Volksbund erledigte Ortsleiter Dietmar Dietrich, der das Geld an die Bezirksgeschäftsstelle des Volksbunds nach Konstanz überwies.