2:1-Auswärtssieg für den SV Reinstetten

Der SV Reinstetten hat in der Frauenfußball-Landesliga einen 2:1-Auswärtssieg beim FV Bad Saulgau gefeiert. Reinstetten hat somit nach vier Spielen neun Punkte und ist Tabellenvierter.

Die Saulgauerinnen fanden zunächst besser ins Spiel, konnten aber keine klaren Torchancen herausspielen. Nach den ersten 15 Minuten konnte der SV Reinstetten an die Leistung der vergangenen Woche anknüpfen und es war ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Somit ging es mit 0:0 in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel starteten beide Teams mit viel Tempo, um den Führungstreffer zu erzielen. In der 50. Minuten gelang Eleonora Soltaev das 1:0 für den FV Bad Saulgau. Der SV Reinstetten glich allerdings vier Minuten später durch ein schönes Kopfballtor von Julia Hartmann zum verdienten 1:1 aus. Wiederum Julia Hartmann war es, die in der 84. Spielminute den Siegestreffer für den SV Reinstetten erzielte und somit den Endstand herstellte.