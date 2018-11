Bei einem Unfall in der Biberacher Straße in Ochsenhausen ist am Dienstag gegen 8 Uhr ein 18-Jähriger leicht verletzt worden. Der junge Mann wollte nach ersten Erkentnissen der Polizei links in den Barbaraweg abbiegen, wobei es zu einem Auffahrunfall mit einem nachfolgenden Golf kam, in dem eine 41-Jährige saß. Weshalb, ist noch unklar. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20 000 Euro.