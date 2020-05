17-Jähriger bei Zusammenstoß leicht verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag in Ochsenhausen bei einem Unfall leicht verletzt werden.

Laut Polizeibericht bog ein 63-Jähriger mit seinem VW kurz vor 17.30 Uhr in die Biberacher Straße ein. Beim Ausfahren von einem Parkplatz übersah der Mann einen 17-Jährigen mit seiner Piaggio. Dieser kam von links und hatte Vorfahrt. Der VW-Fahrer hielt an. Der Kradlenker versuchte auszuweichen. Dennoch stießen die Fahrzeuge zusammen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Bei dem Unfall erlitt der 17-Jährige leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den jungen Mann und brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro.