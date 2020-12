150.000 Euro Schaden nach Brand in Bellamont

Bei einem Brand in einem Geräteschuppen in Bellamont (Kreis Biberach) ist ein Schaden von etwa 150.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei war die Feuerwehr am frühen Montagmorgen mit 70 Mann im Einsatz. Das Feuer wurde gelöscht.

Gegen 3 Uhr entdeckte laut Polizei ein Zeuge das Feuer. Er wählte den Notruf. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften rückte aus. Verletzte gab es nicht. In der Halle befanden sich Elektrogeräte und weitere technische Gerätschaften. Auch die wurden durch das Feuer beschädigt. Warum das Feuer ausbrach ist noch unklar.