13 Menschen werden bei Scheunenbrand verletzt - Rinder sterben in den Flammen

Mehrere Menschen sind beim Brand eines Stalls in einem Hofgut zwischen Goppertshofen und Reinstetten am frühen Mittwochmorgen verletzt worden. Dies teilte die Polizei mit. Ein Teil der im Stall untergebrachten Rinder verendete. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften mehrerer Feuerwehren brachte die Flammen rasch unter Kontrolle.

Um 4.14 Uhr war der Alarm bei der Feuerwehr eingegangen, nachdem die Bewohner des Hofs den Brand bemerkt hatten. Schon gut fünf Minuten später traf der Ochsenhauser Löschzug am Ort des Geschehens ein, der Stall stand da voll in Flammen. Zur Unterstützung der Ochsenhauser Wehr – an deren Feuerwehrhaus auch die Mittelbucher Einheit bereit gestanden war – trafen zusätzlich die Feuerwehren aus Biberach, Reinstetten und Erolzheim ein, sodass insgesamt 17 Einsatzfahrzeuge und rund 100 Feuerwehrleute vor Ort waren. Auch die Schnelleinsatzgruppe des Deutschen Roten Kreuzes war mit zehn Personen angerückt, die Polizei war ebenfalls mit mehreren Einsatzwagen vertreten.

Die Zeit drängte, um die rund 200 Rinder, die sich im Stall aufhielten, vor dem Feuertod zu retten. Feuerwehrmänner und Zeugen trieben das Vieh aus dem Stall, doch für einige Rinder kam die Rettungsaktion zu spät. Zehn Rinder verendeten durch den Brand, zehn weitere mussten notgeschlachtet werden, so die Polizei. Einige der geretteten Rinder rannten vom Einsatzort weg und sind seither verschwunden. Deshalb warnte die Polizei gestern Nachmittag über den Verkehrsfunk die Autofahrer, in der Gegend um den Einsatzort vorsichtig zu sein.

Wie die Polizei weiter mitteilte, verletzten sich bei den Rettungsmaßnahmen nach jetzigem Stand insgesamt 13 Personen. Die Verletzten wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht. Unter ihnen sind elf Angehörige der Feuerwehren. Sie blieben vorübergehend zur Beobachtung in der Klinik. Eine besondere Herausforderung beim Löschen stellte die Wasserversorgung dar. Neben den Hydranten als Wasserquelle wurde eine zwei Kilometer lange Schlauchleitung zum nächsten Bach gelegt.

Um 4.41 Uhr hatten die Einsatzkräfte den Brand völlig unter Kontrolle, die Flammen waren gelöscht. An dem 70 Meter langen und 15 Meter breiten Gebäude entstand dennoch ein Schaden in Höhe von rund 200 000 Euro. Über die Brandursache machte die Polizei noch keine Angaben. Es werde derzeit noch ermittelt, um die Ursache des Brandes herauszufinden, hieß es am Mittwochnachmittag. Kriminaltechniker suchten dazu im Brandschutt nach Spuren. Weitere Ermittlungen des Polizeipostens Ochsenhausen (Telefon 07351/20200) sollen ebenfalls Aufschluss über die Ursache geben.