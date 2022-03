13 Clubs beantragen Lizenz für Saison 22/23

Neben den Bewerbungen der aktuellen zwölf Erstligisten hat mit dem 1. FSV Mainz 05 auch ein Verein aus der 2. Bundesliga einen Lizenzantrag eingereicht, um in der Saison 2022/23 in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) zu spielen. Das teilt die TTBL mit.

Die erste Stufe des Lizenzierungsverfahrens für die kommende Spielzeit ist damit abgeschlossen. In den kommenden Wochen stellen sich die Bewerber nach TTBL-Angaben nun dem Lizenzprüfverfahren, in dem die rechtlichen, personellen, administrativen, infrastrukturellen und finanziellen Kriterien der Vereine geprüft werden.

Sollten alle Bewerber die notwendigen Voraussetzungen zur Teilnahme am Spielbetrieb erfüllen und sich Mainz sportlich für den Aufstieg qualifizieren – drei Spieltage vor Saisonende belegt der FSV den ersten Platz der 2. Bundesliga –, würden die Rheinhessen erstmals in die Bundesliga aufsteigen. Der Tabellenzwölfte der aktuellen Saison würde folglich in die 2. Bundesliga absteigen. Da es keinen zweiten Aufsteiger gibt, berechtigt der elfte Tabellenplatz der laufenden Bundesliga-Spielzeit zur Teilnahme am Spielbetrieb der Saison 2022/23.