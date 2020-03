Alle zwölf Vereine der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) haben sich fristgerecht um eine Teilnahme am Spielbetrieb der Saison 2020/21 beworben. Zusätzlicher Bewerber um eine Lizenz aus der 2. Bundesliga ist der TTC OE Bad Homburg 1987, heißt es in einer TTBL-Pressemitteilung.

Die erste Stufe des Lizenzierungsverfahrens für die Saison 2020/21 ist damit abgeschlossen. In den kommenden Wochen stellen sich die Bewerber nun dem Lizenzprüfverfahren, in dem die rechtlichen, personellen, administrativen, infrastrukturellen und finanziellen Kriterien der Vereine geprüft werden.

In sportlicher Hinsicht muss der TTC OE Bad Homburg 1987 am Ende der laufenden Saison 2019/20 den ersten oder zweiten Platz in der 2. Bundesliga belegen, um sich für den Aufstieg zu qualifizieren. Im Falle des dritten Platzes käme es zum Relegationsspiel mit dem Zwölften der TTBL, dem TTC indeland Jülich. Derzeit führt Bad Homburg die Tabelle der 2. Bundesliga mit fünf Punkten Vorsprung auf Rang drei an.