116 Abiturienten aus Ochsenhausen

Der diesjährige Abiturjahrgang mit 116 Absolventen am Gymnasium Ochsenhausen ist in der Hawanger Festhalle verabschiedet worden. Von Schulleiterin Elke Ray erhielten die jungen Menschen das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Anknüpfend an den Abi-Gag, bei dem Elke Ray zur Leiterin der Fluggesellschaft „RAYnair“ ernannt wurde, verabschiedete sie die Abiturienten als Flugkapitänin: „Jetzt ist Zeit, dorthin zu fliegen, wo ihr hin wollt, unabhängig davon, was ihr glaubt, wollen zu müssen. Verwirklicht euren persönlichen Traum vom Fliegen.“

Zahlreiche Schüler erhielten Preise für hervorragende Leistungen und soziales Engagement. 34 mal wurde die Note eins vor dem Komma erreicht, zehn Schüler durften sich sogar über Spitzennoten von 1,5 oder besser freuen. Einen Notenschnitt von 1,1 erzielte Ann-Katrin Frey, Ferdinand Breuning erreichte 1,2, Elena Ries 1,3 und Simon Schmid 1,4. Clara Guntermann, Vanessa Heilmann, Anne Wäsch, Laura Wager und Elisa Romeu nahmen ein Zeugnis mit 1,5 in Empfang, Julia Winkler war mit 1,0 die Jahrgangsbeste.

Simon Schmid nahm den Ferry-Porsche-Preis, den Mathematik-Preis, den Ökonomie-Preis von Südwestmetall und den Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft entgegen, zusätzlich erhielt Juian Geßler die Mitgliedschaft in der Physikalischen Gesellschaft. Den Preis für sehr gute Leistungen in Biologie bekam Ferdinand Breuning. Neben dem Scheffelpreis erhielt Julia Winkler die Preise für sehr gute Leistungen in Französisch und Spanisch. Einen weiteren Preis für Spanisch erhielt Tamara Mayer. Ann-Kathrin Frey wurde der Musikpreis und der Paul-Schempp-Preis für das Fach evangelische Religion verliehen. Einen Preis für hervorragende Leistungen in Englisch erhielt Elias Belaoucha.

Urkunden für hervorragende Leistungen in Mathematik erhielten Steffen Laubheimer, Samuel Miller, Lorena Morent und Elena Ries. Dass neben guten Noten auch soziales Engagement und Teamfähigkeit eine wichtige Rolle im Schulleben spielen, zeigten die Preise für die außerordentlich engagierten Schulsprecher Ferdinand Breuning und Teresa Laubheimer. Verabschiedet von der Schule wurden alle Abiturienten anschließend mit einem Ritual, das der Förderverein des Gymnasiums gestaltet: Gemeinsam ließen sie vor der Festhalle grüne Luftballons aufsteigen – als Signal des Aufbruchs in einen neuen Lebensabschnitt.

Diese Schüler haben das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife erhalten:

-Ochsenhausen: Elena Bareis, Andreas Bock, Saskia Dürr, Malena Funk, Vivian Grieser, Emely Henninger, Benno Hölz, Lutz Holland, Patrick Hornung, Maximilian Janik, Laura Käfer, Laurenz Kapitza, Carolin Kehrer, Marie-Christin Lang, Sarah Latka, Teresa Laubheimer, Bastian Maucher, Anna Nobis, Clara Scholz, Pauline Schuler, Julia Winkler, Jana Wohnhaas

-Balzheim: Thea Demeler, Desiree Hermann, Ann-Kathrin Herrmann, Jillien Schug

-Berkheim: Elias Belaoucha, Leonie Bertram, Anna-Katharina Grob, Andre Günther, Clara Guntermann, Sarah Klas, Nikolas Königstätter, Fabian Lenk, Timo Lorenz, Lara Pöppel

-Biberach: Simone Ackermann, Jeremia Hinsberger, Steffen Laubheimer, Dominik Mayer

-Dettingen: Marina Damaschke, Madeleine de Leeuw, Selina Kraupner, Simone Maier, Tamara Mayer

-Eberhardzell: Mario Heckenberger, Kira Kibler

-Erlenmoos: Deniz Bagis, Felix Brehm, Rebecca Golic, Elena Ries, Anna Ruf, Ramona Wiest, Paul Züllig

-Erolzheim: Jaqueline Barth, Lorenz Bek, Marcia Douglas, Joana Frieß, Jana Gropper, Johann Hecht, Ann-Catrin Lingel, Laura Miller, Niclas Schlachter, Timo Schwob, Anne Wäsch

-Gutenzell-Hürbel: Tobias Brellochs, Daniel Fischer, Tim Haupt, Elisa Romeu, Simon Schmid

-Illertissen: Miriam Sperl

-Kirchberg: Theresa Anger, Evita Rahmer, Lena Schauwecker, Sönke Scholl

-Kirchdorf: Katrin Lambacher, Lorena Morent, Niklas Remiger, Adrian Ruf, Emely Steigauf, Laura Wager, Timo Weinzierl

-Maselheim: Ferdinand Breuning, Leo Schönwald

-Rot a. d. Rot: Vera Angele, Ameli Dammann, Oliver Dengler, Alexander Jägg, Mark Krauß, Sarah Schöllhorn

-Schwendi: Julian Geßler, Manuel Kieselbach, Niklas Koch, Maike Nägele, Alina Rueß, Chiara Ruf, Natalie Wörz, Nicole Wörz

-Steinhausen: Carina Denzel, Luca Gerster, Elena Kienle, Isabella Kurz, Samuel Miller

-Tannheim: Andreas Angele, Julia Fakler, Selina Frank, Alexander Graf, Vanessa Heilmann, Andre Hurter, Theresa Imhof, Maria Rehm, Maria Schell, Barbara Ziesel

-Wain: Ann-Katrin Frey, Maximilian Mosbacher, Ann-Kathrin Unterweger