Überzeugender 4:1-Erfolg des SV Ochsenhausen

Der SV Ochsenhausen ist mit einem 4:1-Sieg gegen den SV Oberzell in die Fußball-Landesliga gestartet. Nach verhaltenem ersten Durchgang nahm die Partie Fahrt auf, vier der fünf Treffer fielen in der zweiten Hälfte. Für Ochsenhausen waren Oliver Wild, David Mayer und Konrad Licht (2) erfolgreich. „Ochsenhausen hat ganz klar verdient gewonnen“, sagte Oberzells Trainer Achim Pfuderer.

Trotz dieser ebenso deutlichen wie richtigen Einschätzung Pfuderers dauerte es bis zur 82. Minute, ehe Konrad Licht mit dem 3:1 das Spiel entschieden hatte. Andreas Flontas hatte Licht mit einem langen Ball bedient, dieser umkurvte Keeper Kai Mähr und schob den Ball locker ein. Oberzells Widerstand war gebrochen, dabei hatten die Gäste wenige Minuten zuvor gute Chancen zum Ausgleich liegen gelassen.

Ochsenhausen war mit vier Neuzugängen gestartet. Jan Besenfelder stand im Tor und hatte den Vorzug vor Patrick Egger erhalten. Frank Martin durfte sich in ungewohnter Rolle als Rechtsverteidiger probieren, Christoph Bek spielte in der Innenverteidigung, Alexander Ziesel lief im Sturm auf. Beide Mannschaften tasteten sich vorsichtig in die neue Saison, in den ersten 20 Minuten passierte nichts. Doch dann ging die Heimelf mit der ersten Chance in Führung. Oberzells Torhüter wehrte einen Schuss von Andreas Flontas in die Mitte ab, Oliver Wild schob zum 1:0 (24.) ein. Zehn Minuten später hatte Alexander Ziesel den zweiten Ochsenhauser Treffer auf dem Fuß, er traf jedoch nur den Pfosten. Die Gäste versuchten ihr Glück ein-, zweimal aus der Distanz – erfolglos.

Auch nach dem Seitenwechsel war Ochsenhausen besser und wurde prompt belohnt. Nach einem Konter über Oliver Wild und David Mayer kam der Ball zu Licht, der aus 18 Metern das 2:0 machte (53.). Die Vorentscheidung hätte dann schon nach einer Stunde fallen können, wenn nicht gar müssen. Zunächst wurde ein Abschluss von Oliver Wild noch auf der Linie geblockt, den Nachschuss von Mayer parierte Mähr mit einem starken Reflex. Auch Flontas per Freistoß (66.) und Wild per Kopf (67.) gelang nicht das überfällige dritte Tor.

Gomes Dos Santos verkürzt

Auf der Gegenseite scheiterte Jason Müller nach verunglückter Kopfballabwehr von Thilo Denzel an Besenfelder (68.). Nur eine Minute später verkürzte Oberzells Leiwu Anderson Gomes Dos Santos im Anschluss an einen Eckball auf 2:1 – der Beginn einer hektischen Schlussphase. Doch während Oberzell seine beste Chance in Minute 76 nicht nutzen und die Heimelf in höchster Not klären konnte, machte es Licht sechs Minuten später beim 3:1 besser. David Mayer ließ nach Vorarbeit von Frank Martin noch das 4:1 (85.) folgen. Weitere zwei Minuten später hätte Mayer gar das 5:1 machen müssen – was des Guten aber auch zu viel gewesen wäre. Die Gelb-Rote Karte für Oberzells Polczynski in der Nachspielzeit dokumentierte indes, dass es stellenweise durchaus ruppig zur Sache gegangen war. „Die Sieg fiel vielleicht etwas zu hoch aus, aber verdient war er allemal“, sagte Ochsenhausens Spielertrainer Oliver Wild. „Wir waren sehr effektiv und haben zum richtigen Zeitpunkt eiskalt zugeschlagen.“

Wild räumte ein, dass das Spiel nach dem Anschlusstreffer durchaus hätte kippen können. „Aber wir haben uns nochmal gefangen und gezeigt, dass wir körperlich fit sind.“ Auch Achim Pfuderer attestierte Ochsenhausen eine „gute Leistung“ und ging mit seiner Mannschaft hart ins Gericht. „Wir haben viele dumme Fehler gemacht und können mit unserer Leistung weder offensiv noch defensiv zufrieden sein.“