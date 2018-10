Überlegenem SV Ochsenhausen fehlt die Torgefahr

123 Zuschauer haben am Sonntag in der Fußball-Landesliga einen überlegenen SV Ochsenhausen gesehen, der sich allerdings trotz deutlich mehr Spielanteilen mit einem 0:0 gegen den TSV Straßberg zufriedengeben musste.

Die Gäste, die nun schon zum sechsten Mal hintereinander ohne Gegentor vom Platz gingen, standen erwartungsgemäß tief, kompakt und lauerten auf Konterchancen. ,,Wir haben den Gegner so erwartet: Kompakt und extrem konterstark“, sagte Oliver Wild, Spielertrainer des SVO.

Die Ochsenhauser hatten das Spiel in der ersten Hälfte schnell im Griff und versuchten, vor allem über die linke Seite das Abwehrbollwerk der Straßberger zu durchbrechen. Der TSV machte seine Sache in der Abwehr allerdings sehr gut und so kam es nur sehr selten zu Torchancen für den SVO. Besonders auffällig in dieser Phase waren Manuel Mohr und Christoph Bek, die zusammen über die linke Seite immer wieder Vorstöße in den Strafraum der Gäste wagten. Doch auch sie wurden meist von den aufmerksamen Straßbergern gestoppt, die sehr konsequent verteidigten. Allgemein entwickelten sich in der ersten Hälfte so gut wie keine gefährlichen Tormöglichkeiten.

Nach der Pause wollte der SVO nun den Führungstreffer spürbar erzwingen. So schoss Michael Wild vom Strafraumeck nur knapp am langen Pfosten von Straßbergs Keeper Christopher Kleiner vorbei. Doch auch der TSV entwickelte nun hin und wieder Torgefahr. So bekam Sven Schmidt nach einer Flanke von Christoph Müller den Ball vor die Füße. Sein Schuss wurde allerdings von den Ochsenhauser Verteidigern abgeblockt. Auch in der zweiten Hälfte hatten die Ochsenhauser klar mehr vom Spiel, nutzten aber ihre Überlegenheit nicht aus und so blieb es beim 0:0.

,,Ochsenhausen hatte klar mehr Spielanteile, doch auch wir hatten unsere Konterchancen. Unser Ziel ist immer noch der Klassenerhalt, da muss ein Punkt auch mal reichen, wir sind zufrieden“, analysierte Gäste-Trainer Oliver Pfaff. Auch Oliver Wild gab sich positiv: ,,Wir sind absolut zufrieden mit dem Ergebnis, gerade gegen eine eigentlich so konterstarke Mannschaft.“