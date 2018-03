Ökumenischer Kreuzweg der Jugend

In Ochsenhausen gibt es an Karfreitag, 30. März, einen ökumenischen Jugendkreuzweg unter dem deutschlandweiten Thema „#beimir“. Startpunkt ist um 10 Uhr am Katholischen Gemeindehaus. Er wird vom Jugendgottesdienstteam und der Jugo-Band der katholischen Kirchengemeinde und den Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde gemeinsam gestaltet.

Der nachdenkliche Weg will laut Ankündigung das Leiden Jesu aus dem Blickwinkel des heutigen Lebens bedenken. Entsprechend dem „#beimir“ wird an markanten Orten bewusst gemacht, wo Menschen auch heute, meist unbedacht, einander Leid zufügen.

Und diese Orte werden mit Straßenkreide in Form eines Jesusbildes markiert. Der Weg führt über acht Stationen vom Katholischen Gemeindehaus durch die Stadt zur Evangelischen Kirche und dem Gemeindezentrum.