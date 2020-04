Der ökumenische Jugendkreuzweg findet am Karfreitag um 10 Uhr statt. Auch in diesem Jahr. Natürlich nicht im analogen Leben – als Gruppe auf dem Weg durch die Stadt, sondern am Computer oder Smartphone, eben virtuell. Startpunkt ist: www.st-benedikt-ochsenhausen.de. Anders als in den Vorjahren, führt der Weg nicht durch die Stadt, sondern die Jugendlichen treffen sich im Internet, um diesen Kreuzweg zu gehen. Jugendliche der evangelischen Kirchengemeinde Ochsenhausen und der katholischen Seelsorgeeinheit St. Benedikt haben dafür einen Weg mit „Selfie-Videos“ gestaltet. Pfarrer Jörg-Martin Schwarz und Pastoralreferent Karlheinz Bisch werden am Freitag Jugendkreuzweg 2020 mit dem Thema „Icon“ per Livestream aus der Basilika St. Georg eröffnen.